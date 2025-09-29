Editeaza

Incendiu la un hotel din Tataranii. Doua persoane sunt disparute

Luni, 29 Septembrie 2025, ora 11:46
Pompierii militari prahoveni actioneaza, in aceste momente, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs la un hotel de pe raza comunei Barcanesti, satul Tatarani.

Pentru gestionarea operativa a evenimentului, au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, o descarcerare, o autocisterna, 2 autoscari si un echipaj SMURD, a anuntat ISU Prahova.

Incendiul a izbucnit la un hotel care ...citește toată știrea

