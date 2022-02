Incendiul de la fabrica de mezeluri din Mizil, stins dupa 15 ore. Doi pompieri, grav raniti

Incendiul care a izbucnit in noaptea de luni spre marti la o fabrica de mezeluri din Mizil a fost stins de pompierii prahoveni dupa mai bine de 15 ore. In timpul interventiei doi pompieri au fost grav raniti, unul dintre ei fiind intubat.Focl a izbucnit marti dimineata, in jurul orei 3 si a cuprins initial o hala de productie pentru ca ulterior sa se extinda si la o cladire de birouri din apropiere. Peste 7000 de metri patrati de cladire s-au facut scrum.Potrivit Biroului de Presa al ISU ... citeste toata stirea