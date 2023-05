ATENEsIE! START inscrierile in INVAEsAMANTUL PRIMAR pentru anul scolar 2023-2024.Cererile se transmit online sau se depun, in perioada 3 - 18 mai 2023, la unitatea de invatamant la care se solicita inscrierea copiilor.In aceeasi perioada, vor fi depuse/transmise si celelalte documente necesare pentru inscriere, respectiv:- actul de identitate al parintelui/al tutorelui legal; daca este cazul, document din care rezulta modul in care se exercita autoritatea parinteasca si unde este stabilit ... citeste toata stirea