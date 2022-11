Incepand cu luna decembrie, schimbare in bine pentru prahovenii care vor sustine probele examenului in vederea obtinerii permisului de conducere

Incepand cu luna decembrie, prahovenii vor sustine probele examenului in vederea obtinerii permisului de conducere in conditii optime, adaptate necesitatilor din zilele noastreIn urma unei analize a activitatii desfasurate de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Prahova (S.P.C.R.P.C.I.V. Prahova) in perioada 2001-2022, reiese o crestere importanta a volumului de lucru, fiind astfel evidentiate si problemele cu care se confrunta in prezent, acest ... citeste toata stirea