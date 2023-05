SCOALA IN SARBATOARE! In perioada 15-17 mai 2023, Inspectoratul Scolar Judetean Prahova organizeaza ,,Saptamana de excelenta pentru elevi". In cadrul acestui eveniment, se va desfasura ,,Bursa de valori educationale", unde unitatile de invatamant liceal si universitar isi vor prezenta oferta educationala pentru anul scolar 2023-2024.Evenimentul se va desfasura in Sala Coloanelor si in Sala Marii Uniri ... citeste toata stirea