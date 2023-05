Un barbat a avut parte marti dimineata, de un sfarsit cumplit, asta dupa ce a fost lovit de un cablu metallic.Concret, marti 23 mai a.c., un barbat in varsta de 41 de ani, din Targsoru Vechi, si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit de un cablu metalic! Teribilul incident s-a produs in incinta unei societati comerciale din comuna Aricestii Rahtivani. Drept urmare, au fost sesizati, in jurul orei 10:30, politistii Sectia de Politie rurala din Cocorastii Colt.La fata locului s-a deplasat si un ... citeste toata stirea