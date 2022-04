Incompetentii care nu stiu sa listeze documente. Un control al Curtii de Conturi arata situatia catastrofala din unele primarii de comuna

Functionari nepregatiti sa lucreze cu fonduri publice, haos in documente, angajati care nici macar nu aveau habar unde se afla actele solicitate de organele de control sau cum se listeaza, pe scurt o indolenta crasa dezvaluita de verificarile anuale ale inspectorilor Camerei de Conturi. Verificarile Curtii de Conturi la primarii de comune din judetul Prahova au vizat modalitatea in care au fost gestionate fondurile publice de catre administratia publica prahoveana in anul 2020, iar concluziile ... citeste toata stirea