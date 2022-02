Indragostitii de lectura au Conferinta Nationala la Ploiesti! Se anunta un eveniment de anvergura!

Intr-o tara in care sub 10% dintre cetateni cumpara o carte pe an..., in care chiar si unii formatori de opinie fac uz de LIPSA crasa a notiunilor elementare de gramatica ("domne", "multime numeroasa", sau dezacorduri intre subiect si predicat etc)... AVEM NEVOIE DE CARTE, DE CULTURA, DE IMPULSURI care sa intoarca natia cu fata catre EDUCAEsIE, catre cunoastere...Biblioteca Judeteana "Nicolae Iorga" Ploiesti organizeaza prima editie a Conferintei Nationale "Indragostiti de lectura", luni 14 ... citeste toata stirea