InfO1 Robotics: LOCUL I la Etapa Nationala de Robotica BRD FIRST Tech Challenge Romania

"LOCUL I la Etapa Nationala de Robotica BRD FIRST Tech Challenge Romania .Ne clasam pe primul loc dupa ce am castigat PREMIUL INSPIRE 1 cat si participarea in semifinala impreuna cu Quantum Robotics #14270 @IGNITE.Multumim si sponsorilor care ne-au fost alaturi in aceasta calatorie cu destinatia SUA!Astfel, ne calificam la Campionatul Mondial de Robotica din Houston, Texass(20-23 aprilie). Suntem profund recunoscatori Natie Prin Educatie pentru organizarea incerdibila a campionatului. HAI ... citeste toata stirea