Investigatie de anvergura: Protectia Consumatorilor Prahova a amendat si a dispus scoaterea definitiva de pe piata a 700.000 litri de bauturi racoritoare depozitate in soare

In urma unei informatii aparuta in spatiul public referitoare la modul in care sunt depozitate sticlele cu bauturi racoritoare, intr-o locatie aflata in orasul Valenii de Munte, judetul Prahova, o echipa a Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova a intreprins o actiune de control, care a confirmat cele semnalate. Iar consecintele nu au intarziat sa apara!Comisarii au constatat, astfel, la sediul companiei Maspex Romania SRL, din Valenii de Munte, care este producator al ... citeste toata stirea