SUPER-FAIN: Ploiestenii si nu numai, invitati sa descopere istoria fascinanta a jazz-ului la festivalul Jazz on the Rooftop 2023!Festivalul Jazz on the Rooftop editia 2023 aduce concerte exceptionale si 2 expozitii memorabile intitulate "Jazz Roots - US to Romania" si "Jazz-ul in memoria placii, celuloidului, benzii si chip-ului".In cadrul expozitiei "Jazz Roots - US to Romania" veti avea ocazia sa va bucurati de fotografii rare din arhivele New Orleans Jazz Museum si Mutual Musicians ... citeste toata stirea