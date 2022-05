ISU Prahova are un nou Inspector Sef

La sediul inspectoratului, in prezenta personalului de la resedinta si a comandantilor din subunitatile de interventie, domnul Inspector General al IGSU, general-locotenent IAMANDI Dan-Paul l-a prezentat pe domnul colonel Nicolae Tudoroiu, pe care l-a numit in functia de Inspector Sef al inspectoratului.Cu o cariera militara de peste 27 ani in arma "Pompieri", noul comandant al salvatorilor prahoveni se mandreste cu o vasta experienta in plan operativ, dar si cu functii de conducere.In ... citeste toata stirea