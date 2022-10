Iti mai aduci aminte, toamna?... Era tarziu si, la un moment dat, era ZIUA ARMATEI

Ploiesteni, va mai aduceti aminte? Ziua Armatei Romane este sarbatorita, in fiecare an, la 25 octombrie.In 1944, la aceasta data, odata cu eliberarea orasului Carei, se atingea obiectivul major al momentului intoarcerii armelor de la 23 august 1944, respectiv, acela al eliberarii intregului teritoriu de sub ocupatia germano-maghiara si anularea consecintelor dictatului de la Viena din 30 august 1940.Ziua a fost instituita prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959 si este sarbatorita ... citeste toata stirea