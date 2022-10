ITM Prahova, actiune de informare privind modificarile legislative in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat, in data de 19 octombrie 2022, o actiune de informare privind modificarile legislative in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu scopul aplicarii corecte a prevederilor legale, constientizarii tuturor celor care au legatura cu procesul muncii privind necesitatea de a colabora, dialoga, de a cunoaste si de a respecta normele de securitate si sanatate in munca. Prezentarea noilor prevederi legale a vizat interpretarea unitara a ... citeste toata stirea