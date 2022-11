ITM Prahova, actiune de informare si constientizare in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a organizat, joi, 24 noiembrie 2022, la sediul institutiei, actiunea de informare si constientizare in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Actiunea a urmarit informarea si constientizarea reprezentantilor Serviciilor Externe, respectiv a persoanelor implicate in activitatea de prevenire si protectie.Cu aceasta ocazie, inspectorii de munca din cadrul compartimentului Securitate si sanatate in munca au prezentat urmatoarele:modificarile ... citeste toata stirea