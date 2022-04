ITM Prahova, controale la brutarii; avertisment pentru acordarea zilelor libere de Paste

Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat, in perioada 5 - 8.04.2022, Campania Nationala privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniile: fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase - cod CAEN 107; comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate - cod CAEN 4724.Obiectivele campaniei au fost: identificarea si combaterea muncii nedeclarate si ... citeste toata stirea