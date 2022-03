ITM Prahova, informare si controale la angajatorii din domeniul comertului cu ridicata

Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova desfasoara, pe parcursul anului 2022, Actiunea de control in domeniul sanatatii si securitatii in munca la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniul Comertului cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete - CAEN 46, pentru diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea prevederilor legale.Obiectivele actiunii sunt: eliminarea neconformitatilor constatate in domeniul securitatii ... citeste toata stirea