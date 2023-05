Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova va desfasura maine, 4 mai 2023, la ora 10:00, la sediul sau situat in Ploiesti, bld. Independentei, nr. 12, un simpozion dedicat zilei de 28 aprilie - Ziua internationala a securitatii si sanatatii in munca.Organizatia Internationala a Muncii (OIM) promoveaza cu aceasta ocazie prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale la nivel global. In fiecare an, OIM lanseaza cate o tema in concordanta cu tendintele emergente in domeniul ... citeste toata stirea