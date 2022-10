ITM Prahova - participare la Pitesti la un simpozion in cadrul campaniei "Locurile de munca sanatoase iti fac sarcina mai usoara"

Campania Agentiei pentru Securitate si Sanatate in Munca "Locurile de munca sanatoase iti fac sarcina mai usoara!" a continuat si in anul 2022 cu actiuni menite sa creasca gradul de sensibilizare cu privire la importanta si relevanta prevenirii afectiunilor musculoscheletice.Aceasta se subscrie campaniei SLIC (Comitetul Inaltilor Responsabili cu Inspectia Muncii) "Better enforcing requirements aiming to prevent exposures to risk factors causing musculoskeletal disorders (MSDs) - O mai buna ... citeste toata stirea