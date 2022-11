ITM Prahova: Prevederile legislatiei in vigoare, privind masurile de protectie aplicabile conditiilor de munca pentru copii si tineri si timpul de munca

In scopul diminuarii riscurilor de exploatare prin munca a minorilor, Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova reaminteste prevederile legislatiei in vigoare, privind masurile de protectie aplicabile conditiilor de munca pentru copii si tineri si timpul de munca:persoana fizica dobandeste capacitate de munca la implinirea varstei de 16 ani;incadrarea in munca a persoanelor sub varsta de 15 ani este interzisa;persoana fizica poate incheia un contract de munca in calitate de salariat si la ... citeste toata stirea