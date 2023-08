"Pentru remedieri planificate in reteaua de furnizare a energiei termice, va informam ca livrarea agentului termic in orasul Ploiesti va fi intrerupta numai in data de 17.08.2023 in intervalul orar 01.00 - 22.00. Acesta oprire temporara este necesara pentru efectuarea unor lucrari in zona retelei de distributie Brazi.In urma acestor interventii, ne dorim sa asiguram o furnizare eficienta si sigura a caldurii in sezonul rece care se apropie. Totodata, pentru eliminarea tuturor ... citeste toata stirea