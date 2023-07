Presedintele Klaus Iohannis sustine ca noile legi ale educatiei vor aduce imbunatatiri considerabile actului educational."Romania Educata" este, de astazi, un angajament indeplinit! Acest proiect al meu de suflet, o prioritate a mandatelor mele, devine realitate prin intrarea in vigoare a noilor legi ale educatiei, pe care le-am promulgat astazi. Le multumesc tuturor celor implicati in realizarea acestui proiect. Educatia bazata pe valori ajunge, asadar, in centrul interesului public. Legile ... citeste toata stirea