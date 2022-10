LA MULTI ANI Armatei Romane!

25 Octombrie este ziua pe care o dedicam celor care imbraca uniforma militara. Militarilor le-am incredintat soarta noastra si a tarii in cele mai grele momente de-a lungul istoriei noastre, iar ei sunt cei care au facut sacrificiile necesare ori de cate ori a fost nevoie. Ne protejeaza, uneori platind pretul suprem, pe uscat, in aer sau pe mare. Au facut din risc o rutina zilnica, totul in slujba Romaniei si a natiunii romane.Ma gandesc azi la toti cei care servesc in Armata Romana, in ... citeste toata stirea