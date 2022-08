La Ploiesti continua programul "Primul ghiozdan"

Primaria Municipiului Ploiesti continua, si anul acesta, proiectul devenit deja o traditie, de acordare a pachetului de rechizite scolare "Primul Ghiozdan", copiilor inscrisi in clasa I, in anul scolar 2022-2023.Municipalitatea ploiesteana a receptionat astazi cele 1780 de ghiozdane noi, care vor fi distribuite unitatilor de invatamant ploiestene, in perioada 30 - 31 august 2022, urmand ca acestea sa le fie daruite copiilor la inceputul noului an scolar.Ghiozdanele au un design atractiv, ... citeste toata stirea