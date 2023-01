SCANDALOS! Nici Pastile din calendarul ortodox, nici Sarbatorile Pascale din calendarul catolic nu sunt incluse in perioada de vacanta de primavara, asa cum ar fi fost normal. Vacanta primaverii de anul viitor ar urma sa fie cuprinsa in intervalul 13 - 21 aprilie.Potrivit calendarului religios, pe 31 martie, va vi sarbatoarea Pastilor la catolici si pe 5 mai, la crestinii ortodocsi.Asadar, am zice ca ... citeste toata stirea