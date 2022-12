Lasa un pic mai bine in urma ta! Poate-om lua aminte, in toate...

"Lasa un pic mai bine in urma ta. Despre asta este nasterea Pruncului care a impartit timpul in doua... De atunci se numara anii... au trecut 2022".Este mesajul postat de autorul fotografiei, Codrut Cojocaru. Si... nar strica sa luam aminte.Am scris si noi in urma cu vreo cateva zile de Minunata Iesle de la intrarea in Catedrala-monument Sf Ioan Botezatorul, bucurosi, primind in inima acest dar al preotilor sfantului lacas.DA. Oamenii acestia, preoti ce slujesc la catedrala ce poarta ... citeste toata stirea