Lege impotriva vandalilor! Scapa Ploiestii de un flagel nenorocit sau nu?!?

Vine veste BUNA din PARLAMENT: Camera Deputatilor ar fi dat, in aceasta saptamana, votul decisiv pentru un proiect de lege care prevede majorarea amenzilor pentru cei care si-au facut o pasiune din a vandaliza (si acestia nu sunt putini!!!).La "vandalism" se incadreaza, fireste, si mazgalelile graffiti. Iar Municipiul Ploiesti a devenit, la acest capitol, o "mare" de cazuri nefericite.Trebuie stiut ca, in cazul in care legea va fi promulgata, sanctiunile pot ajunge pana ... citeste toata stirea