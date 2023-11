Fara istorie am fi asemeni unor copii ai nimanui, hoinaarind catre un "maine" incert...Sambata, 9 decembrie, de la ora 18:30, regizorul Tudor Giurgiu, dar si o parte dintre actori vin la Teatrul "Toma Caragiu" Ploiesti pentru o proiectie speciala LIBERTATE, unul dintre cele mai premiate si discutate filme romanesti ale ultimului an. Pelicula spune o poveste mai putin cunoscuta intamplata in decembrie 1989. In distributia filmului se remarca si actori ai teatrului ploiestean: Andi Vasluianu, ... citeste toata stirea