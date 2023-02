Inca o veste buna pentru fermierii romani, pentru ca peste 1,5 miliarde de euro din fonduri europene au intrat in Romania pentru a veni in sprijinul agricultorilor, de la inceputul acestui an, a anuntat liderul PSD Prahova, deputatul Bogdan Toader, pe pagina sa de facebook.Aceste sume reprezinta rambursarea platilor directe facute catre fermieri, la ... citeste toata stirea