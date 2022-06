Indicele ROBOR a ajuns la cel mai mare nivel din mai 2012, iar asta se traducre in rate si cu sute de lei mai mari fata de anul trecut. Iar cresterile ar putea continua.Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni la 6,05% pe an, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ... citeste toata stirea