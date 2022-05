Lucrari de reparatii si intretinere strazi in Ploiesti; ce zone sunt vizate

Primaria Municipiului Ploiesti va derula activitati de reparatii si intretinere strazi, incepand de miercuri, 11 mai 2022.Administratia publica ploiesteana va executa lucrarile amintite, in intervalul orar 19.00 - 05.00, la nivelul urmatoarelor strazi: Ana Ipatescu, Torcatori (inclusiv intersectie Cioceanu), Emile Zola, perimetrul sensului giratoriu Bulevardul Bucuresti - intersectie cu Bulevardul Petrolului.Tot in cursul zilei de miercuri, 11 mai 2022, in ... citeste toata stirea