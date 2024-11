Lucrarile la DJ 102 I, Valea Doftanei-Bradet au nevoie de un impuls. Autoritatile judetene au chemat pe cei resposabili la discutii

DJ 102 I, drumul care ar trebui sa faca legatura dintre Valea Doftanei cu localitatea Bradet din judetul Brasov este in atentia autoritatilor prahovene. Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, a convocat, in cursul zilei de ieri, o sedinta de lucru pentru a accelera demararea lucrarilor de reabilitare si modernizare acestui drum care ar urma sa preia o parte din traficul de pe Valea Prahovei.La reuniune au participat toti factorii implicati in acest proiect important, ... citește toată știrea