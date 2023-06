La probele scrise din prima sesiune, care se vor desfasura in perioada 26 - 29 iunie in 464 de centre, sunt asteptati sa participe peste 130.500 de candidati (ramane, insa, de vazut cati dintre acestia se vor prezenta!).DETALII:Probele scrise din prima sesiune a Bacalaureatului 2023 (iunie - iulie) se vor desfasura in perioada 26 - 29 iunie in 464 de centre.Calendar probe scriseLuni, 26 iunie: Limba si literatura romanaMarti, 27 iunie: proba obligatorie a profilului (discipline, in ... citeste toata stirea