Magdalena Trofin, viceprimarul Municipiului Ploiesti, isi critica atat colegii USR-isti, cat si pe colegii de alianta de la PNL pentru ca au aprobat preluarea Parcului Municipal Vest de la Primaria Ploiesti: "Consiliul Judetean Prahova distruge Parcul Mun

Dupa aproape 2 ani de la alegerile locale, alianta formata din USR si PNL rezista atat la nivelul Primariei Ploiesti, unde exista viceprimar USR, in persoana doamnei Magdalena Trofin, cat si la nivelul Consiliului Judetean Prahova, unde exista vicepresedinte USR, in persoana domnului Apostol Constantin Cristian, in ciuda faptului ca la nivel national exista o alianta PNL-PSD.Consilierii judeteni au aprobat, in unanimitate, in sedinta din 30.06.2022, un proiect privind solicitarea trecerii din ... citeste toata stirea