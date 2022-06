Mama gemenilor morti dupa ce au cazut de la etajul 10, obligata la tratament medical, la un an de la tragedie

Judecatorii din Ploiesti au dispus obligarea la tratament provizoriu in cazul Andreei Vizu, mama gemenilor care au murit dupa ce au cazut de la etajul zece. Instanta a luat aceasta decizie, joi 16 iunie 2022, la aproape un an de la tragedie desi femeia a fost pusa sub acuzare inca din august 2021.Masura de obligare la tratament a fost luata in cadrul dosarului penal in care Andreea Vizu este acuzata de ucidere din culpa. Cauza se afla in faza de judecata pe fond la Judecatoria Ploiesti si are ... citeste toata stirea