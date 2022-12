Manuscris Regal din colectia Pelisorului, pus in lumina de Institutul National al Patrimoniului

Aflam de la Institutul National al Patrimoniului: In Palatul Pelisor din Sinaia, la parter, in cabinetul de lucru al Regelui Ferdinand este expus un manuscris ale carui culori stralucitoare si linii sinuoase pictate atrag atentia ca un magnet, trezind zi de zi curiozitatea vizitatorilor. Ascuns intre copertile din argint, realizate de doua ateliere de artizanat si bijuterie renumite in epoca - din Berlin, respectiv Munchen -, manuscrisul cantareste aproape 2,5 kilograme si este alcatuit din 25 ... citeste toata stirea