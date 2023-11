Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a oferit un interviu in care a vorbit despre intrarea Romaniei in Schengen. Acesta considera ca exista numeroase motive pentru care tara noatra sa primeasca acceptul Austriei, singura tara care s-a opus aderarii in decembrie 2022.Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a vorbit despre aderarea Romaniei la Schengen. Acesta a mentionat ca a solicitat o intalnire extraordinara si a dat asigurari ca va veni cu toate masurile necesare pentru a iesi din acest impas. ... citeste toata stirea