Ploiestiul gazduieste prima etapa din cadrul Campionatului National de Kartig Electric 2023 la finalul acestei saptamani, evenimentul fiind organizat de Asociatia Sportiva Clubul de Karting Bucuresti, sub autoritatea Federatiei Romane de Automobilism Sportiv (FRAS).Dupa succesul de anul trecut, cand etapa organizata in perioada 2-3 iulie a reprezentat primul eveniment de motorsport cu amprenta ZERO de CO2 asupra orasului, kartingul electric revine la Ploiesti cu etapa inaugurala a sezonului