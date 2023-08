Primaria Municipiului Ploiesti vine abia azi, 16 august, cu detalii privind actiunile intreprins in ultimele zile pentru eventuala capturarea ursului sau... ursilor care bantue de ceva vreme prin Ploiesti,ultimele apartii fiind semnalate in weekend (BEAR CITY BREAK??!).Autoritatile informeaza faptul ca, avand in vedere semnalarea prezentei exemplarului de urs in zonele Vega si Mihai Bravu din municipiul Ploiesti, au fost urmate prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 81/2021 privind aprobarea ... citeste toata stirea