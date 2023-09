Casa de Asigurari de Sanatate Prahova, cu sediul in strada Praga, nr.1, informeaza ca, potrivit legislatiei in vigoare, persoanele asigurate pot beneficia de consultatii la distanta acordate de catre medicii de familie.Astfel ca, medicii de familie pot acorda consultatii la distanta pentru afectiunile cronice, prin orice mijloace de comunicare, respectand aceleasi conditii de acordare ca si in cazul consultatiilor in cabinet pentru afectiunile ... citeste toata stirea