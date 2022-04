MERITA: Palatul Culturii, reabilitat prin PNRR! Consiliul Judetean Prahova a depus cererea de finantare

Consiliul Judetean Prahova a depus astazi, 01 aprilie 2022, cererea de finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, pentru proiectul "Reabilitare, restaurare, modernizare si consolidare imobil Palatul Culturii". Solicitarea a fost realizata in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1./1, Componenta 5 - Valul renovarii, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.1: Renovarea integrata (consolidare seismica si ... citeste toata stirea