Mesaj catre politicieni si primari: "Nu sunteti bineveniti. Sarbatorirea deschiderii anului scolar, alaturi de profesorii si elevii pe care i-ati ignorat si i-ati umilit, ar fi o ofensa si o ipocrizie de neiertat"

Sambata, 30 August 2025, ora 11:45
Un mesaj fara precedent a fost transmis de catre dascali, politicienilor si primarilor. Sindicatele din Invatamant au transmis un mesaj comun autoritatilor locale privind prima zi de scoala, 8 septembrie: "Evitati unitatile de invatamant, nu sunteti bineveniti", spun reprezentantii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret". Profesorii sunt nemultumiti de cresterea normei didactice, de comasarea scolilor, de modificarile aduse la plata cu ...citește toată știrea

