Autoritatile din judetul Prahova au emis, duminica dupa-amiaza, un mesaj RO-ALERT pentru a semnala prezenta unei ursoaice cu pui in apropierea Castelului Peles. O ambulanta SMURD a fost trimisa in zona. "A fost initializat un mesaj RO-ALERT pentru a semnala prezenta unei ursoaica cu pui in orasul Sinaia, zona Castelul Peles. Pentru asigurarea masurilor specifice, a fost mobilizata in zona si o ... citeste toata stirea