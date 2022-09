Mesajul Inspectorului Scolar General al Judetului Prahova la inceput de an scolar: vorbind de un... "tulburator ritual"

Acesta este mesajul transmis de inspectorul scolar general al judetului Parhova, prof Ilona-Camelia Rizea, in preambulul inceputului noului an scola. Un mesaj consistent, emotionant, motivant. Necesar mai cu seama inaintea unui an ce se anunta plin de provocari, de noutati inca neintelese sau insuficient explicate, un an care- teoretic dar mai cu seama practic- ar trebui sa fie nu mai bun, ci mult mai bun ca anteriorul si ca toti ceilalti ani, pentru ca trebuie sa mergem inainte cu fruntea sus, ... citeste toata stirea