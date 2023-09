"O a treia Hotarare de Guvern aprobata vizeaza o suplimentare cu 3.000 de posturi pentru invatamantul preuniversitar, 2.100 pentru posturi didactice, 900 pentru posturi nedidactice, ca sa putem incepe cu bine noul an scolar, avand in vedere numarul important de noi unitati de invatamant, in special crese si gradinite date in folosinta, care vor primi copiii inca de la inceputul anului scolar.De asemenea, avem nevoie de aceste posturi pentru a asigura reglementarile legale vizand numarul de ... citeste toata stirea