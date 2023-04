Miercuri, 26 aprilie, Ministerul Educatiei a organizat o intalnire de lucru la care au participat reprezentantii principalelor institutii implicate in combaterea violentei si consumului de droguri in unitatile de invatamant, de la nivel central si judetean, reprezentanti ai elevilor si parintilor.Conducerea Ministerului considera ca doar printr-un dialog constant si o abordare integrata pot fi combatute situatiile de violenta si consum de droguri. Astfel, am stabilit faptul ca prin toate ... citeste toata stirea