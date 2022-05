Ministrul Culturii, despre primarul Orasului Urlati, Marian Machitescu: "Un primar decuplat total de la ceea ce inseamna grija pentru comunitate in intregul ei"

Primaria Urlati vrea sa demoleze cladirea in care isi desfasoara activitatea, un imobil construit in perioada interbelica, dupa planurile arhitectului Toma Socolescu. Motivul: gradul avansat de degradare in care se afla. Decizia a starnit controverse. Locuitorii orasului Urlati cer institutiei sa renunte la acest plan si sa consolideze imobilul vechi, deoarece este foarte valoros.Pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Urlati, de miercuri, s-a aflat un proiect de hotarare care vizeaza ... citeste toata stirea