Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a avut o rectie la incidentul din Delta Dunarii, unde o drona ruseasca a cazut intr-o zona cu vegetatie.Autoritatile romane au negat acest incident, in ciuda declaratiilor facute de autoritatile ucrainene. In cele din urma s-au gasit si resturile aparatului de zbor.Mircea Geoana spune ca nu putem vorbi despre intentia Rusiei de a ataca Romania in vreun fel si ca romanii trebuie sa aiba incredere ca NATO le asigura securitatea."Dragii mei ... citeste toata stirea