In perioada 11 - 15 septembrie 2023, Dl. Aurelian Gogulescu, in dubla sa calitate de Presedinte al CCI Prahova si Vicepresedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), a condus o misiune economica in Coreea de Sud.Actiunea, care a fost organizata in colaborare cu Ambasada Romaniei la Seoul, a avut ca scop principal promovarea pe piata coreeana a potentialului vini-viticol romanesc si stimularea exporturilor de vin in aceasta tara, insa participarea la aceasta actiune a fost ... citeste toata stirea