Momentul in care un motociclist loveste un parapet si ajunge sub o masina, dupa o manevra periculoasa: "Este taiat" VIDEO

Un accident mortal de circulatie s-a petrecut vineri noapte, in jurul orelor 22.00, unde un motociclist, in varsta de 32 de ani, a murit dupa ce a incercat sa efectueze o depasire peste linia continua. El a lovit balizele de pe mijlocul drumului si a fost proiectat in fata unui autoturism care circula regulamentar din sens opus. Soferita de la volanul autoturismului a fost filmata in stare de soc. Accidentul a fost surprins de camera de filmat a unui alt motociclist care circula in aceeasi ... citeste toata stirea